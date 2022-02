Oroscopo Leone di oggi 13 e domani 14 febbraio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Se per quanto riguarda la professione il periodo è faticoso, sul fronte del cuore qualunque sia il vostro stato civile abbondano le novità. Avete assolutamente bisogno di un forte scossone? Allora tanto vale osare, giocando il tutto per tutto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

