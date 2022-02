Oroscopo Leone di oggi 14 e domani 15 febbraio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Il cielo appesantisce le dinamiche in famiglia, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un vostro caro. Contate sull’istinto, prezioso per sistemare le faccende personali più delicate. Emozioni bollenti.. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata