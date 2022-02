Oroscopo Leone di oggi 15 e domani 16 febbraio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Gli aspetti dinamici che intercorrono tra Saturno, Urano e la Luna hanno l’effetto di un vento potente. Tutto quanto già afferrato si invola. I vostri grandiosi progetti hanno bisogno di un costrutto logico per durare. Da ridefinire i dettagli di base. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

