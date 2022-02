Oroscopo Capricorno di oggi 16 e domani 17 febbraio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 febbraio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Appassionatamente, l’amore sussurra alle vostre orecchie un richiamo imperioso. Per ora è tutto da costruire e da approfondire, ma il cuore è già in orbita. Con le finanze siete un po’ ai ferri corti, ma la vostra parsimonia è una solida garanzia di tenuta. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

