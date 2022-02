Oroscopo Pesci di oggi 18 e domani 19 febbraio

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Malintesi con il prossimo, imprevisti in viaggio, sensazione di disagio, una malinconia infondata sono il frutto dell’opposizione tra la Luna e Nettuno. Malumori e disaccordi si spiegano, ma non arrendetevi: alle critiche rispondete a colpi di buonsenso. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

