Oroscopo Sagittario di oggi 18 e domani 19 febbraio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 febbraio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La vostra simpatia oggi non colpisce nel segno, e non basta a salvarvi dalle grinfie di un familiare inflessibile e dal disbrigo di compiti noiosissimi. Uno spostamento andrebbe fissato nell’ambito della serata, in modo che potrete partire più tranquilli. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

