Oroscopo Toro di oggi 18 e domani 19 febbraio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Rafforzata dal trigono di Venere, la Luna in Vergine vi regala il meglio di sé in quanto a buonsenso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo! Giornata perfetta per pianificare ristrutturazioni in casa o sperimentare ricette dietetiche, ma appetitose. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata