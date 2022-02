Oroscopo di domani 20 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 20 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

La domenica riserva qualche piccolo imprevisto. Il punto fermo sono gli amici, che non vi fanno mancare l’appoggio, l’ascolto e la comprensione. Si va da un partner scontroso e disattento, a un tour de force lavorativo, con tutto il malumore del caso.

Toro. 21/4 – 20/5

Per affari, per cultura, per piacere, un breve viaggio catalizza la vostra attenzione. Anche se la vostra attività vi reclama, oggi non ci siete per nessuno. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla affrontare con metodo, pensando ad ogni cosa fin nei dettagli.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Atmosfera decisamente allettante per tutti i tipi di circostanze. Non mancheranno le piacevoli sorprese, gli incontri, i rapporti sociali e le amicizie. Gestite meglio i vostri soldi, dato che avete la tendenza a spendere più di quanto potete permettervi.

Cancro. 22/6 – 22/7

La sfera emotiva, ipersensibile per natura, oggi va incontro a qualche complicazione, accendendo scintille di polemiche nella coppia e sul lavoro. A turbarvi è il comportamento di chi amate: brusco e sbrigativo, proprio oggi che avreste bisogno di tenerezza.

Leone. 23/7 – 23/8

Buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con persone utili per le vostre ambizioni professionali. Pianificate spostamenti e viaggi previsti per le vacanze invernali. Un tranquillo confronto con la dolce metà.

Vergine. 24/8 – 22/9

Accantonando le vostre esigenze, scoprirete valori e sensazioni a cui ultimamente non avete dato spazio. Qualcuno vi ama e voi non ve ne accorgete. Un “no”, anche se doloroso e imperativo. A che pro caricarvi di responsabilità e doveri che non vi competono?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Venere ai ferri corti con la vostra Luna evidenzia incertezze sul filone sentimentale, specie se non siete ancora convinti della scelta compiuta. In via cautelativa, stop a dichiarazioni amorose, decisioni importanti e acquisti di abbigliamento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La giornata vi trova un po’ pensierosi, forse avete dovuto riprendere in mano una questione controversa, una pratica complicata. Se il lavoro vi costa fatica, concluderete ben poco: meglio assecondare e rimandare a domani.

Sagittario. 23/11 – 21/12

In connessione con Saturno, la Luna si fa garante per una serata piacevole. Idee concrete e trovate da non lasciarvi sfuggire: annotatele! Mancandovi un amore, potete contare sugli amici. Riunioni per risolvere una difficoltà o programmare un viaggio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le vostre risposte affettive oggi non sono delle più serene. Impazienti e poco tolleranti, liquidate le richieste del partner come fossero capricci. I problemi, di qualunque portata, hanno sempre una soluzione. Non perdete le staffe, respirate e... ragionate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Favorito dalla Luna in Bilancia, Saturno guadagna in socievolezza e savoir-faire. Leggeri ma non superficiali, siete l’immagine dell’equilibrio. Bypassando WhatsApp, inoltrate a chi vi interessa un invito vecchio stile, corredato di fiori e di biglietto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il Sole, da poco entrato nel vostro segno, annuncio di amore per voi stessi e per gli altri, stabilisce una corrente energetica promessa di armonia. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e progetti.

