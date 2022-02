Oroscopo Bilancia di oggi 20 e domani 21 febbraio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 febbraio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Venere ai ferri corti con la vostra Luna evidenzia incertezze sul filone sentimentale, specie se non siete ancora convinti della scelta compiuta. In via cautelativa, stop a dichiarazioni amorose, decisioni importanti e acquisti di abbigliamento. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

