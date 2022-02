Oroscopo Capricorno di oggi 20 e domani 21 febbraio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Le vostre risposte affettive oggi non sono delle più serene. Impazienti e poco tolleranti, liquidate le richieste del partner come fossero capricci. I problemi, di qualunque portata, hanno sempre una soluzione. Non perdete le staffe, respirate e... ragionate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata