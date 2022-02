Oroscopo di oggi 21 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 21 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Periodo movimentato, ma le stelle vi danno quella dose di passionalità e di amore, necessari per aggiustare ciò che non funziona e fare una revisione. Scelte finanziarie e investimenti produttivi. Determinazione nella professione ampiamente ripagata

Toro. 21/4 – 20/5

Per realizzare i vostri obiettivi, oggi dovrete impegnarvi a fondo, senza lasciare nulla all’improvvisazione. La mente è un po’ stanca e non collabora. Giorno malmostoso, numerose le scadenze, mentre voi, ancora immersi nel weekend, carburate a fasi alterne.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tipico lunedì, tutto lavoro e noiose incombenze di ordinaria amministrazione da sbrogliare. La nota positiva è che riuscirete a concludere tutto. Se una storia vi sta a cuore, rimboccatevi le maniche per recuperarla, la soluzione è nell’effetto sorpresa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Complice la Luna, le vostre intuizioni toccano livelli altissimi. Vi basta un’occhiata, per capire gli altri e avere una panoramica delle situazioni. C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità: in questo modo offrite ciò che siete veramente.

Leone. 23/7 – 23/8

È una giornata stonata, senza che ci sia un motivo preciso. Serve pragmatismo e tolleranza. Soprattutto mettete da parte le questioni di principio. Confronti accesi con gli amici, il partner e perfino un collega, con cui da tempo filate d’amore e d’accordo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con tutta probabilità, in casa di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare ce ne sono in quantità: prendete la Luna al balzo e parlate! Buonumore e ambiente familiare collaborativo. Non sottovalutate le intuizioni che arrivano all’improvviso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il lunedì si lega alla professione, alle abitudini consolidate, alle faccende pratiche, alla pianificazioni degli impegni per i giorni a venire. L’amore è associato ai ricordi e alle belle esperienze condivise, ma c’è anche il cruccio di qualche sottile rancore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vi trovate in una buona disposizione di spirito. La fantasia non si fa frenare da dubbi o nodi irrisolti. Andate in profondità senza timori. Nuove imprese e contatti proficui. Donate amore e lo ricevete senza ostacoli. La dolcezza è di casa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Inizio settimana senza exploit. Oggi volate basso accontentandovi di offrire prestazioni modeste, facendo l’indispensabile con il minimo sforzo. Rimediate a certe vostre mancanze in famiglia, donando qualche attenzione in più: sarete ripagati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualsiasi cosa abbiate in agenda, nessun intoppo scombinerà i vostri programmi. Alcune questioni professionali si chiariscono. Progressi e successi. La sensibilità è acuta, i sentimenti intensi e profondi, ingegno e idee chiare. Andate sul sicuro!

Acquario. 21/1 – 19/2

Una giornata tutta casa e lavoro, senza avere nemmeno il tempo da dedicare a voi stessi, è lo scotto da pagare per la vostra disorganizzazione. Almeno per quanto riguarda l’efficienza e la progettualità, potete dare punti a chiunque, è l’umore che non quadra.

Pesci. 20/2 – 20/3

Senza paura di sbagliare, imboccate la strada giusta: è come se ci fosse una voce, nel profondo del vostro cuore, a indicarvi il sentiero. Non resta che fidarvi dell’istinto, e andare avanti spediti, anche grazie all’appoggio degli amici cari.

