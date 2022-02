Oroscopo di oggi 22 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 22 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 22 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

È un martedì molto favorevole: accettate un lavoro extra con l’intento di rimpinguare le finanze. Organizzazione e senso pratico. Nella coppia ottima intesa nell’attuazione di un progetto comune, che getta basi solide per il vostro futuro.

Toro. 21/4 – 20/5

L’aspetto centrale odierno è l’opposizione fra la Luna e il vostro Urano, più nervoso e imprevedibile che mai. Scaramucce con il partner. Trattative con un interlocutore che vi confonde e vi fa smarrire il filo del discorso. Discussioni con i soci.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un ritiro momentaneo dalla scena, per analizzare con calma la situazione, vi consentirà di affinare le strategie e di valutare i prossimi passi. Sogni importanti su cui riflettere a fondo. Un viaggio da non rimandare per ottenere ciò che desiderate.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna alleata di oggi vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del buonumore, affrontate gli impegni con leggerezza e positività. Chiarimenti e spiegazioni in amore.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in vista! Nel ménage a due e con gli amici vi impuntate su posizioni discutibili. Conviene parlare e agire, solo se strettamente necessario. Una crisi amorosa può essere superata, purché siate più tolleranti nei confronti di voi stessi e dell’altro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi potete dormire fra due guanciali, la serenità è garantita. È la giornata giusta per godervi il calore e l’affetto delle persone a voi più care. La vostra professione riceve stimoli positivi. Doni, dimostrazioni sentimentali da parte della dolce metà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Momento poco brillante per la vita affettiva: dubbi e gelosie vi assillano. Dentro di voi troverete le risposte alle vostre domande: scandagliate! I cambiamenti interiori non passano inosservati in famiglia, ma avete l’appoggio incondizionato di chi vi ama.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Traffico planetario intenso, con la Luna che arriva a fare da arbitro: inizialmente avrete segnali contraddittori, poi tutto volgerà al meglio. Nell’attività siete determinati e aperti alla cooperazione: portate lo stesso spirito anche in famiglia!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sul piano del rendimento, è un martedì molto produttivo. Nel lavoro di routine, pratici ed efficienti, darete una bella sfoltita agli impegni in agenda. Avvenimenti allettanti in campo sociale, allaccerete relazioni intriganti. Nuove prospettive professionali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I punti fermi oggi ve li offre la Luna. Cercate di frequentare gente, date spazio a nuovi incontri, e soprattutto sorridete fiduciosi al domani. Tutto scorre nel migliore dei modi. Iniziative fortunate in campo finanziario, acquisti sfiziosi per la casa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il tran tran quotidiano vi annoia, la mancanza di spazio vi soffoca e nonostante siate in ritardo con le scadenze, vi trastullate senza concludere niente. Fraintendimenti e dissapori in famiglia forse dipendono dalla vostra difficoltà a esprimere ciò che non va.

Pesci. 20/2 – 20/3

A molti tra di voi che appartengono alla schiera dei precari, si aprono spiragli o arrivano notizie confortanti. Contratti e collaborazioni confermati. Giornata perfetta per l’intesa amorosa, vivace per la vita mondana. Buon dialogo e chiacchierate costruttive.

