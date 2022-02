Oroscopo Sagittario di oggi 23 e domani 24 febbraio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Un po’ annoiata alle vostre spalle, per tutta la mattina la Luna non prende e non dà, lasciandovi immersi nelle fantasie. Risveglio nel pomeriggio. Le necessità della vita quotidiana e i problemi a cui far fronte beneficiano dell’ascolto interiore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata