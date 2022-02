Oroscopo Scorpione di oggi 23 e domani 24 febbraio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Nettuno e Plutone scortano la vostra Luna in territori affascinanti e inesplorati. È una buona occasione per coltivare i vostri interessi culturali. Intuitivi lo siete per natura, ma oggi le vostre antenne superano le aspettative: risolverete questioni complicate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

