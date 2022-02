Oroscopo Leone di oggi 25 e domani 26 febbraio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 febbraio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Concreti e anche convincenti, potete conquistare il vostro pezzo di gloria. Compravendite e spostamenti di proprietà complicati: agite con calma. Il settore professionale in primissimo piano, sullo sfondo la sfera affettiva, forse poco gratificante. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

