Oroscopo Sagittario di oggi 25 e domani 26 febbraio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Venerdì soleggiato per quanto riguarda lavoro, affari e contatti. Nuove amicizie, incontri e progetti che vi aprono davanti nuove prospettive. Se cercate un’occupazione, la situazione è promettente, ma rivolgetevi verso ambiti diversi dal solito. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

