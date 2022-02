Oroscopo Leone di oggi 26 e domani 27 febbraio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Nella vostra attività rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione, e men che meno di far ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare. Giornata poco significativa, l’unica nota allegra un’entrata economica insperata, frutto del vostro impegno. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

