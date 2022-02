Oroscopo di domani 28 febbraio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 28 febbraio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 28 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Fermento di idee e di progetti, da realizzare con gli amici o con la dolce metà. Siete dinamici, però è il gruppo il motore, la vostra forza. Con il partner gira bene e dagli amici apprendete la leggerezza: un’arte in cui sono dei veri maestri.

Toro. 21/4 – 20/5

Non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettete che i turbamenti emotivi interferiscano con la vostra naturale concretezza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare questa giornata nel modo migliore. Fiato sospeso su una questione che vi sta molto a cuore, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili.

Cancro. 22/6 – 22/7

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Una modifica radicale di metodo vi consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione.

Leone. 23/7 – 23/8

Un cambiamento appena effettuato vi allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti vi facevano sentire al sicuro. Discussioni accese su quelle faccende che vi premono di più. Tenete d’occhio affari e investimenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Marte e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza. Esplorate nuovi territori, soprattutto nella sfera professionale. Immediatezza nell’azione, eccezionale senso pratico, tempismo perfetto e una tenacia che raggiunge gli obiettivi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Congiunta a Mercurio, la Luna ha effetti prodigiosi sulla vita sociale. Una nuova conoscenza si potrebbe rivelare fin da subito l’anima gemella. Amicizie da coltivare. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grande protagonista e assillo: la carriera, con le vostre ambizioni personali che divergono dalle esigenze dei vostri cari. Spese extra per casa e familiari. Appare piuttosto difficile conciliare la professione e la famiglia, ma riflettendoci non è impossibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Acquario vi fornisce un buon biglietto per un viaggio. In treno, in aereo o in auto, troverete nuovi stimoli, nuove sollecitazioni. Inviti, nuove conoscenze, un rapporto amichevole e disimpegnato che soddisfa il bisogno di libertà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Esperienze intriganti, una storia che prende il via: la passione in questa fase vi infiamma. Interessanti incontri anche in ambito lavorativo. Una situazione in bilico reclama di essere conclusa. Cercate consigli, ma fate attenzione alle spese.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tutto oggi sembra andare in direzione contraria rispetto alle aspettative, tuttavia la mano che regge il timone è ferma, la barca mantiene la rotta. La quotidianità presenta percorsi a ostacoli da dribblare con agilità. Diverbi familiari da appianare con morbidezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Lunedì sostanzialmente tranquillo. Assecondate stasera il bisogno di svago, relax e buona, stimolante compagnia. I sentimenti rimangono un po’ sullo sfondo. Economia instabile: evitate passi falsi, facendovi consigliare, prima di agire, da una persona esperta.

