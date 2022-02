Oroscopo Gemelli di oggi 28 febbraio e domani 1 marzo

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 febbraio?

Gemelli

La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare questa giornata nel modo migliore. Fiato sospeso su una questione che vi sta molto a cuore, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

