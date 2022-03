Oroscopo Capricorno di oggi 1 e domani 2 marzo

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 marzo?

Capricorno

Interessi filosofici e spirituali, forse in un’associazione umanitaria. È possibile che dobbiate aiutare qualcuno: fatelo senza fanfare né vanterie. Coltivate gli spazi extralavorativi per rilassarvi, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

