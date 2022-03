Oroscopo di domani 2 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 2 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 2 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

La vostra gestione creativa degli affari oggi risulta indovinata. Sarà un caso, ma il colpaccio finanziario è da accreditarsi al vostro fiuto. Mettetevi alla prova, e soprattutto azionate e sfruttate l’intuito: potrete felicemente ricredervi.

Toro. 21/4 – 20/5

A togliervi le castagne dal fuoco, oggi arriva la Luna in Pesci. Chance fortunate e novità su vari fronti: denaro, professione e amicizie. Incontrate persone nuove: alcune saranno utili per il lavoro, altre compagnie divertenti per il tempo libero.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Quando come oggi le situazioni vanno in direzione contraria e ostinata, inutile tentare di raddrizzarle a “colpi di testa”, meglio armarsi di pazienza. Appellatevi alla logica e tenete i piedi ben saldi a terra, per non lasciarvi fuorviare dalle emozioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Umore alle stelle, grazie al trigono della Luna. Intuizione ai massimi storici. Benissimo viaggi, trasferte e vita sociale. Se un quesito vi sta a cuore, troverete la risposta dentro di voi. La dea bendata favorisce Lotto e tavolo verde.

Leone. 23/7 – 23/8

Il tempo di abbandonare l’immagine vincente ma un po’ sbiadita è ormai alle porte. Sondare meglio le vostre qualità farà emergere talenti nascosti. Cogliete le opportunità che vi vengono offerte e che vi siete lasciati sfuggire per scarsa lungimiranza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Urano sempre al vostro fianco è pronto a promuovere l’immagine migliore di voi. Riuscirete a non cedere al disordine e alla confusione. Gli amici più cari spendono parole tranquillizzanti, ma abbandonate il vostro scetticismo: avete moltissime doti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un progetto che stentava a decollare, fatti i dovuti aggiustamenti, oggi sembra avere buone, anzi ottime probabilità di riuscita. Riproponetelo. Una questione di principio potrebbe indurvi a sfoderare una combattività che spiazzerà gli avversari.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per uscire dalla crisi emotiva, occorreva l’iniezione di fiducia della Luna in Pesci. Un pizzico di elasticità vi aiuta ad apprezzare ciò che avete. Desideri in prima linea, serenità familiare, vincite al gioco, viaggi ed esperienze esaltanti in compagnia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non è strano che oggi siate stonati e ve la prendiate per un nonnulla. È l’effetto della Luna in Pesci e di Giove entrambi in quadrato, che vi fa sentire inadeguati. Ci sono dei cambiamenti da fare: senza cedere alle lusinghe, puntate sul vostro spirito avventuroso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con l’aiuto di Urano, la Luna in Pesci rattoppa abilmente le vostre finanze, messe alla prova da uscite e vecchi debiti quasi dimenticati. Con un po’ di adattabilità in più, potrete aggirare alcuni ostacoli interposti fra voi e la persona amata.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oltre ad essere rassicurante in ambito economico, questo mercoledì promette di inserire qualche nota nuova nel lavoro di routine, scongiurando la noia. Potrete sbizzarrirvi con la fantasia, che di certo non vi manca, per vivacizzare il solito tran tran quotidiano.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il Sole, Giove, Urano, la vostra Luna non avrebbe potuto desiderare una scorta migliore per accompagnarvi in una giornata emozionante. Sognato, pianificato, a sorpresa che sia, il viaggio sembra essere il filo conduttore del momento.

