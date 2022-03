Oroscopo Capricorno di oggi 5 e domani 6 marzo

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 5 marzo?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Tutto bene a patto di alzare gli occhi dal giornale e di concedere attenzioni alla famiglia e alle cose di casa. Alla fine sarà pure divertente. Rimescolio interiore dovuto a un incontro con un ex. È storia passata, ma qualcosa arde ancora sotto la cenere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

