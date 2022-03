Oroscopo di oggi 5 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 5 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 5 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Sabato da ricordare, con la Luna nel vostro cielo. Il cuore stregato da una nuova conoscenza ha l’occhio lungo, e lontano si profila l’altare. Nessuna aspettativa andrà delusa. A un meeting o a una convention acquisite visibilità, preziosa per il futuro.

Toro. 21/4 – 20/5

Clima di relax. Tra le braccia accoglienti della famiglia, vi accomodate sereni e beati. Come da copione, pranzo goloso e passeggiata digestiva. A sorpresa, il messaggio di un amico. Il tono allusivo scatena fantasie, forse non del tutto infondate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Oggi la Luna di Fuoco vi spalanca nuove prospettive. La vita appare piena di promesse: elettrizzante, dinamica, imprevedibile, come voi. Se l’amore c’è, è una fonte di allegria e complicità, frizzante come bollicine di un’annata speciale.

Cancro. 22/6 – 22/7

La focosa Luna in Ariete vorrebbe imporvi un ritmo velocissimo. Giustamente non le date corda: è sabato, potete pure prendervela più comoda. Dopo aver corso a perdifiato per tutta la settimana, adesso avete un solo desiderio: staccare la spina e farvi coccolare.

Leone. 23/7 – 23/8

In trigono al vostro segno, la Luna di Fuoco dinamizza piacevolmente questa giornata, regalandovi nuove idee e opportunità inattese. Al centro della scena l’amore garantito dalla Luna, che oggi non pone interrogativi, ma offre certezze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fuori siete lo specchio della tranquillità, ma dentro covate curiosità inconfessate, che forse il partner sarebbe felice quanto voi di soddisfare. Sabato di tranquilla routine e in alcuni casi anche di lavoro extra o volontario. L’ozio non fa per voi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Uno tsunami nel ménage a due, scongiurato grazie all’intercessione non soltanto all’intervento di un parente autorevole, ma anche a un barlume di saggezza. Più facile fare l’amore piuttosto che farvi la guerra, specie se i sentimenti come nel vostro caso sono profondi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La fortuna assiste chi commercia e chi viaggia. Per tutti gli altri, ogni cosa scorre senza ambasce e senza scoppiettanti fuochi d’artificio. Se siete stati precettati per un impegno straordinario, dovrete faticare, ma la ricompensa non mancherà.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un trigono di Fuoco griffato dalla Luna in Ariete rimette in pista i single e in pace chi è in coppia. Dopo una fase di stanca, Cupido rilancia. Bello quando la vita vi sorride, il partner è in buona e gli amici vi coinvolgono in qualche impresa avventurosa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Tutto bene a patto di alzare gli occhi dal giornale e di concedere attenzioni alla famiglia e alle cose di casa. Alla fine sarà pure divertente. Rimescolio interiore dovuto a un incontro con un ex. È storia passata, ma qualcosa arde ancora sotto la cenere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Che bella cosa una giornata dinamica! Con la Luna, Mercurio e Saturno, il focus è centrato sulle amicizie: coinvolgenti e rassicuranti. Lanciati, anzi lanciatissimi nella movida del sabato, tra incontri fatali e divertimento a tutto andare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per l’amore è un periodo fondamentale. Appuntamenti e progetti occupano piacevolmente il tempo libero, mettendo in stand by ambizioni, obiettivi e carriera. Un sogno può svanire lasciandovi l’amaro in bocca, ma la realtà è mille volte meglio della fantasia.

© Riproduzione riservata