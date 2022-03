Oroscopo Sagittario di oggi 6 e domani 7 marzo

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 marzo?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Oggi vi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare, strada facendo, qualche spinosa divergenza in ambito professionale. Con una certa moderazione date spazio alle opinioni altrui, in caso contrario andreste contro i vostri interessi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

