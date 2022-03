Oroscopo di domani 8 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 8 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 8 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Tutto il cielo promuove un affinamento della capacità di intuizione, preziosa per realizzare uno scambio profondo e coinvolgente con gli altri. Dedicate la vostra attenzione a chi avete vicino, seguite il filo delle confidenze per farlo sentire compreso.

Toro. 21/4 – 20/5

Bella giornata, in cui i problemi rimangono in sottofondo, grazie agli amici e anche a una lieve risalita economica che lascia ben sperare. Corteggiata da una serie di astri favorevoli, la Luna nel vostro segno vi guida con mano sicura verso il successo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avete mille intuizioni e il tempo per metterle in pratica, potete imbarcarvi in nuovi progetti, tenendo comunque la calcolatrice a portata di mano. Con un cambio di look, potete acquistare fascino e sex appeal. Correte subito a fare compere.

Cancro. 22/6 – 22/7

In sestile a Nettuno, la Luna vi aiuta a organizzare una serata speciale. Concedetevi piccole follie senza travalicare i limiti del buonsenso. Un mix di allegria, movimento e belle novità. Le emozioni trovano spazio per uscire allo scoperto.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Toro disarmonica a Mercurio mette il dito nelle vostre faccende e nei rapporti professionali. Quotazioni sociali in caduta libera. Una questione da chiarire con chi amate, mettendo in primo piano la fiducia reciproca e la complicità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Complici Urano e Plutone, la Luna in Toro è rassicurante sul piano dei guadagni e delle finanze. Fate concretamente tesoro di un’ispirazione creativa. Acquistando sicurezza in voi stessi, gli altri diventano alleati e le critiche si rivelano input costruttivi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La serenità è una conquista facile, quando a prevalere è il desiderio di realizzare insieme un felice connubio, senza prevaricazioni né rivalità. Per migliorare il rapporto di coppia, nutrite la relazione con piccole sorprese, coccole e intimità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna e Mercurio innescano confusione e incertezze. Fortunatamente il partner, paziente, sensibile e innamorato, si prende cura generosamente di voi. Avete un bene prezioso che va salvaguardato. Il vostro valore, la vostra autenticità sono oro puro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Tutti presi dalle vostre faccende personali, nel lavoro concludete poco. Ma la scrivania ingombra delle sudate carte vi richiama al dovere. Eclettici e innovativi, date il meglio di voi dove è richiesta capacità di improvvisazione. Tutto il resto è noia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Stabile e rassicurante la Luna in Toro, vivacizzata da Nettuno, infonde un tocco di originalità anche alle abitudini radicate. Un dono ricevuto vi emoziona. Approfittate della giornata per sperimentare ricette tradizionali rielaborate con un pizzico di fantasia.

Acquario. 21/1 – 19/2

I grattacapi più consistenti ve li procura la Luna in Toro, che oggi con una quadratura a Mercurio nel vostro segno, vi confonde testa e cuore. Difficile conciliare sogno e realtà. Aspettative deluse, spese inaspettate. Golosità da tenere sotto controllo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una corrente di simpatia passa tra la Luna, Nettuno e Plutone, riattivando gran parte delle vostre sicurezze. Occasioni fortunate nella vita e in amore. Buon fiuto e colpo d’occhio negli acquisti e negli affari, gestiti con abilità e apparentemente senza sforzo.

