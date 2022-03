Oroscopo Scorpione di oggi 7 e domani 8 marzo

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 marzo?

Come di consueto, la Luna nel Toro mette a soqquadro le emozioni, facendo affiorare gelosie, sospetti e tensioni mai sopiti. Meglio fare piazza pulita! Il cielo invita a godervi ciò che tenete strettamente in mano, piuttosto che rincorrere sogni proibiti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

