Oroscopo di domani 10 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 10 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 10 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Obiettivi a portata di mano nella carriera e in amore. Ottimismo e voglia di fare vi guidano nella direzione giusta. Rapporti con gli amici improntati all’armonia. Una proposta di entrare in società va valutata con estrema attenzione, potrebbe essere svantaggiosa.

Toro. 21/4 – 20/5

Focalizzate l’attenzione sulle relazioni interpersonali: sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in confidenza con spontaneità. Nel tempo libero coltivate degli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata conflittuale, che mette in luce le vostre contraddizioni. Comunicativa e socievolezza ai minimi storici, frutto di persistenti tensioni. Comportamenti stravaganti minacciano la vostra credibilità, ma un amico affidabile vi cava d’impaccio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Coltivate pensieri positivi, regalatevi una breve vacanza, qualcosa che desiderate da tanto, apritevi all’esterno, divertitevi. Non rimanete in casa. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela!

Leone. 23/7 – 23/8

Non siete convinti di come sta andando una certa situazione? Vivete di più alla giornata, spingerla dove desiderate potrebbe complicarvi la vita. La curiosità vi mette nei pasticci, se siete single. A forza di esplorare, potreste finire in un labirinto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un senso di insoddisfazione alimenta desideri di evasione. Di occasioni ne troverete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo. Occhio al parcheggio o all’eccesso di velocità, un’infrazione potrebbe costarvi una multa salata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia, con palese sollievo e gratitudine di tutti. Saprete suscitare grande ammirazione e simpatia in ogni circostanza. Rispondete con spontaneità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se siete oberati di lavoro, ritagliatevi del tempo per un contatto ravvicinato con la natura: darà alla mente quel riposo di cui necessita. Mentre vi godete una meritata pausa, elaborate una strategia per evitare amici e parenti litigiosi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dai sentimenti all’attività, tra imprevisti e intralci, oggi tutto gira al contrario, ma avere amici in gamba al vostro fianco è una grande risorsa. Per dimenticare una delusione, effettuate un reset degli interessi, degli atteggiamenti e del look.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’ingresso di Mercurio nei Pesci suggerisce una progressione sul piano professionale: riuscirete a trarre il meglio da colleghi e collaboratori. Visione d’insieme eccellente: raccogliete idee, recuperate energie e poi tirate dritti verso l’obiettivo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Notizie, inviti e nuove esperienze vi rendono dinamici. Incoraggiate il bisogno di movimento. Acquisti in libreria. Sorriso a prova di bomba. Gli amici vi approvano e vi rispettano. Accantonate i problemi per dedicarvi a ciò che più vi piace.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna oggi confonde le acque, mettendovi in bocca parole che non pensate. Affari gestiti con eccessiva leggerezza, contrattempi in viaggio. Malintesi, incomprensioni, incontri con persone del passato. Niente distrazioni: rischiate di smarrire oggetti di valore.

© Riproduzione riservata