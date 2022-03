Oroscopo di domani 12 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 12 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 10 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Acqua e Terra, gli elementi che oggi si contendono il cielo, spegnendo un po’ il vostro Fuoco. In sintesi l’azione è centripeta, rivolta all’interno. Possibile qualche mugugno in casa. È un giorno da vivere così come viene, malumore incluso.

Toro. 21/4 – 20/5

Con il sestile fra la Luna e Urano, il sabato procede sereno. Porterete a conclusione molte incombenze e incanalerete le emozioni verso scopi creativi. Se qualcosa in famiglia sembra essersi inceppato, troverete modo e parole per una riconciliazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

A parte qualche lieve flessione, l’onda dell’emotività scorre regolare. Siete in buon accordo con l’ambiente, comunicativi e accoglienti. I problemi domestici sono da risolvere? Oggi alcune questioni potrebbero prendere la giusta piega.

Cancro. 22/6 – 22/7

Che melodia sprigiona oggi la Luna nel segno! Risuonando in perfetta armonia con Urano e Giove, guadagnate in sensibilità e comunicativa. Efficientissimi in cucina, cene e riunioni con parenti e colleghi riscuotono un successo clamoroso.

Leone. 23/7 – 23/8

Qualche buona occasione per rimuovere intralci in ambito finanziario o legale. Piccole, concrete soddisfazioni per l’andamento di una causa in corso. Tono fisico non eccelso, ma con qualche accorgimento, approderete in buona forma alla primavera.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi siete proprio in vena di faccende domestiche, spese convenienti e pulizie di primavera. Fautori di tanto zelo, la Luna e Urano in buon interscambio. Un gran repulisti: buttate gli scheletri nell’armadio e rimuovete la polvere dal rapporto di coppia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Cancro contraria, ma ininfluente. Basterà gestire le relazioni sociali con intelligente strategia e rispondere con fermezza alle richieste altrui. Favorite la promozione della vostra attività sulle piattaforme social e sul web. Acquisterete visibilità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Oggi sì che siete in forma, grazie al benefico aspetto fra la Luna e Giove. In fatto di comprensione, la famiglia vi dà moltissimo e voi ricambiate. Se da un po’ pensate di adottare un amico a quattro zampe, fatelo ora: troverete l’animaletto adatto a voi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Fila tutto liscio nella professione. Vi fate apprezzare per impegno e socievolezza. Conoscete i segreti di tutti, ma i vostri molto meglio che li teniate per voi. Una giornata sui generis: pochi stimoli e carenti slanci creativi. Ma in compenso macinate lavoro arretrato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La coppia Giove-Urano garantirà buone risposte all’opposizione della Luna. L’assertività è quanto di meglio avete oggi in dotazione. Determinazione e flessibilità. Senza rinnegare voi stessi, vi dirigete verso gli altri e vi incontrate a metà strada.

Acquario. 21/1 – 19/2

Da un incontro lavorativo prendono avvio nuove opportunità. Ideali per soddisfare la voglia di fare nuove esperienze e movimentare la routine. Un viaggio, un corso di aggiornamento portano aria fresca anche nel rapporto di coppia. Buone le finanze.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna è amica di Urano e di Giove, promettente dal punto di vista della sensibilità e fautrice di intuizioni prodigiose. Morbidezza e ricettività. Tranquillità, messa però al riparo dalla noia, grazie a messaggi, sorprese, esperienze insolite con il partner.

