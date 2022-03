Oroscopo di oggi 14 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 14 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 14 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Leone vi consente di iniziare la settimana lavorativa con il passo giusto. Con i sestili di Venere e Marte, poi, sarà quasi un gioco da ragazzi! Se i vostri e gli altrui obiettivi non coincidono, andate avanti da soli senza l’aiuto di amici e amori.

Toro. 21/4 – 20/5

Un vorticoso minuetto con la Luna in Leone che attenta alla vostra tranquillità. Occhio alla tentazione dello shopping: le riserve piangono... Non fatevi abbagliare da traguardi improbabili, quando avete qualcosa di concreto a portata di mano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata da attraversare con grinta e ottimismo. Fonte di ricarica le persone care, che vi tendono una mano per uscire dalla palude della quotidianità. Ammorbidite i toni durante una discussione in famiglia. Alzare il volume non garantisce che sarete ascoltati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Buono il livello di energia e di efficienza, ma i sentimenti sono latitanti. Avete poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà. Svolte lavorative all’orizzonte, ma non premete sull’acceleratore. State in campana nelle amicizie.

Leone. 23/7 – 23/8

Qualche fibrillazione nella coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete a familiari e parenti di intromettersi nella vostra vita affettiva. Economia nell’occhio del ciclone. Tassativamente vietato darsi alle spese folli. Godetevi le piccole cose.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’amore si prende beatamente una pausa, le chance di incontri appetibili sono scarse. Le storie fugaci non sono escluse, ma non andrete oltre il flirt. Decisioni per il futuro, forse un po’ rischiose, non vanno prese a cuor leggero, ma non esagerate nella riflessione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotete con gratitudine ammirazione e rispetto. Fate leva sulla vostra capacità di persuasione, per risolvere presto una penosa e forse datata diatriba.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’umore è altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura: ora più che mai avete bisogno dell’appoggio, della stima e del conforto degli altri. Se avete appena catturato un nuovo cuore, ne vivrete gioie e tormenti... mentre acquista spessore e stabilità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’umore è altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura: ora più che mai avete bisogno dell’appoggio, della stima e del conforto degli altri. Se avete appena catturato un nuovo cuore, ne vivrete gioie e tormenti... mentre acquista spessore e stabilità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mantenetevi mentalmente flessibili, invece di irrigidirvi sulle vostre idee. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Innanzitutto chiaritevi le idee e quindi sforzatevi di raggiungere una maggiore comprensibilità nell’esporle.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il partner non intestarditevi su questioni di poco conto. Cercate piuttosto di badare alla sostanza e al sentimento profondo che vi unisce. Dovrete affrontare faccende delicate, ma se non vi darete subito per vinti, troverete soluzioni efficaci.

Pesci. 20/2 – 20/3

Tante le questioni su cui riflettere con calma e ponderazione. Mettendo da parte intenzioni di rivalsa, reazioni emotive e scatti di nervi che non aiutano. Dal confronto-scontro con un familiare, se vi disponete all’ascolto, possono emergere intuizioni preziose.

© Riproduzione riservata