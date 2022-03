Oroscopo Bilancia di oggi 16 e domani 17 marzo

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 marzo?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

La Luna oggi gioca a nascondino lasciando affiorare sottili emozioni. Desideri inconfessati e pensieri per il futuro tengono banco. Frase del giorno, del cantautore Leonard Cohen, su cui meditare: “C’è una crepa in ogni cosa e da lì entra la luce”. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

