Oroscopo Capricorno di oggi 16 e domani 17 marzo

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 marzo?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Dall’elementoTerra traete sicurezza e solidità. Per questo la Luna odierna vi mette a vostro agio. Pochi grilli per la testa e molti, moltissimi fatti. In famiglia come nel lavoro avete la fondata certezza di avere spinto nella giusta direzione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

