Oroscopo Leone di oggi 16 e domani 17 marzo

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 marzo?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Finanze da tenere sotto controllo. Il tallone d’Achille? La tentazione irresistibile è lo shopping online: veloce e comodo. Basta un click... Gli slanci non mancano, tutto fa pensare che l’intesa potrebbe essere migliorata con qualche tenera accortezza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

