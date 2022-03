Oroscopo Sagittario di oggi 16 e domani 17 marzo

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 marzo?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Luna non troppo bendisposta nei vostri confronti. Ma è solo a causa del suo richiamo al dovere, che vi crea disagio: non vi piace che qualcuno ve lo ricordi. Ostacoli esterni riducono il raggio di azione, ma rimane invariata la capacità di trovare soluzioni ingegnose. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

