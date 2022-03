Oroscopo di oggi 17 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 17 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Sentimentalmente siete in pieno fermento. L’umore risente delle novità. In generale, per voi l’unica costante dell’universo è il costante cambiamento. Un inatteso colpo di fortuna potrebbe apportare nuove entrate. Un bel viaggio con chi amate per spezzare la routine.

Toro. 21/4 – 20/5

Il passaggio odierno della Luna in Vergine è un vero toccasana per i molti problemi pratici, che vi tolgono il sonno e la tranquillità. Pratici, efficienti e rapidi nell’agire vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

A causa della Luna in Vergine le vostre iniziative professionali, almeno temporaneamente, sono in fase di revisione. Impedimenti e cavilli. Un problema familiare affrontato con troppa leggerezza, vostro malgrado, necessità di essere rivisto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie ad una buona dose di senso pratico lavorare oggi non vi pesa, tanto più se in ballo ci sono progetti ambiziosi o richieste da inoltrare. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace e favoriscono l’intesa sia in famiglia sia al lavoro.

Leone. 23/7 – 23/8

Cercate di badare al sodo e di non perdervi in progetti nebulosi, magari dietro il consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite. Potrete smaltire buona parte del lavoro arretrato e sbrigare con successo incombenze noiose ma necessarie.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie alla Luna e ad Urano, il lavoro quotidiano procede con soddisfazione. Un viaggio di lavoro può aprirvi nuove e proficue prospettive professionali. Sorprese e soluzioni inaspettate arrivano a colorare la giornata. Oggi l’irrazionale batte la logica scettica 10 a 0.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sarete propositivi e pronti a muovervi con entusiasmo e ad abbandonare qualche nociva abitudine. Qualcuno a voi vicino chiede conforto. Migliorate la qualità del rapporto esprimendo con estrema sincerità emozioni, bisogni, debolezze.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ottime premesse per il lavoro. Oggi che lo spirito di collaborazione ha la meglio, archiviate i motivi di disaccordo e procedete a tutto sprint. Giornata positiva che fa risaltare l’aspetto rassicurante della routine. Tutto è in ordine, ogni cosa è al suo posto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i vostri bollori. Risultato: nervosismo, umore scuro e insofferenza. Laddove occorrerebbero ordine e sistematicità apparite sconclusionati e del tutto privi di senso pratico.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata ideale per concedervi una vacanza, anche breve, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport, coccolarvi con le cure termali. Vi attendono conferme da parte dell’ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di relazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nel clima movimentato, è benvenuta una giornata di pausa, per fare il punto della situazione prendendo in esame anche le esperienze del passato. Occupatevi di casa, faccende e finanze. Tirando le somme, potreste scoprire una gradita sorpresa.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel suo aspetto dinamico vi invita a scommettere su progetti nuovi, forse non ancora ben delineati, tutti da studiare o da inventare. Un aiuto provvidenziale arriva a togliervi dagli impicci, ribadendo il principio che non bisogna mai disperare.

