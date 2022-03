Oroscopo di domani 19 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 19 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 19 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Se siete alle prese con un dilemma amoroso cruciale guardatevi dentro. Un’analisi attenta vi permetterà di scegliere ciò che è meglio per voi. Prendetevi la responsabilità di agire, ma senza la pretesa di ottenere subito ciò che volete.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo lavorativo e finanziario. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una giornata frizzante e vitale, da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita sociale. Avrete molte opportunità, datevi da fare per coglierle. Anche se nulla vi viene regalato i possibili risultati, superiori alla media, ve li conquisterete sul campo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tenete a freno il vostro orgoglio e, ammettetelo, anche la permalosità. Potrete così muovervi con successo offrendovi perfino qualche piccolo lusso. Non è giornata per mettere in campo progetti ambiziosi. Limitatevi ai compiti di routine, la voglia manca.

Leone. 23/7 – 23/8

Ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi. I problemi con i collaboratori non sono del tutto risolti, ma un atteggiamento conciliante può rasserenare il clima.

Vergine. 24/8 – 22/9

Accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente creano tensioni? Forse pretendete troppo. Mantenete uno stato d’animo sereno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il partner sul chi va là, indisponibile a qualunque proposta, manda in fumo aspettative e progetti accattivanti? Ammorbidite le vostre posizioni. Il testa a testa fra Venere e Urano vi mette a disagio, ponendovi di fronte a scelte che vorreste rimandare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La professione riserva sorprese gradite e potrà davvero cambiarvi in meglio la vita se saprete abbandonare i sospetti e gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponete resistenza al vento di rinnovamento che investe il settore affettivo. Un colpo di scena.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna riequilibra le emozioni e vi rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi. La comunicazione è fluida con l’ambiente. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolve a vostro favore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdete mordente: rischiate di smarrirvi a pochi metri dal traguardo. I problemi si risolveranno. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni. Stati d’animo conflittuali.

Acquario. 21/1 – 19/2

Favoriti dalla Luna avete buone chance per guadagnarvi ammirazione e stima. Peccato che il partner sia geloso e non faccia niente per nasconderlo. Rapporti burrascosi con il partner? Forse pretendete troppo e lo volete subito. Ammansitevi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Evitate antagonismi in ambito lavorativo, sta per arrivare anche per voi l’ora di riscuotere meritati successi. Tempo libero in famiglia. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni.

