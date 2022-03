Oroscopo Gemelli di oggi 18 e domani 19 marzo

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 marzo?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Luna in quadratura: naturale che non siate in vena. Se poi aggiungete il confusionario Nettuno capirete perché in mattinata vi sentite così stonati. Clima domestico raffreddato da improvvisi rovesci. Cose che capitano, la perfezione non è di questo mondo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

