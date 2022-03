Oroscopo Toro di oggi 21 e domani 22 marzo

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 marzo?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Luna in Scorpione, ad effetto fortemente irritante. Per non entrare in rotta di collisione con il mondo appellatevi al buon cuore degli amici. Siete oltremodo sensibili alla qualità dei rapporti affettivi e non tollerate la benché minima incrinatura. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

