Oroscopo Sagittario di oggi 22 e domani 23 marzo

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 marzo?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Oggi gli astri danno forfait. Vi conviene volare basso accontentandovi dei piccoli piaceri quotidiani: una cenetta gustosa e, a seguire, un meritato relax. Le energie non sono al top, ma vi aiuta l’intuito, regalandovi un guadagno extra o un investimento fruttuoso. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata