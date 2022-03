Oroscopo Gemelli di oggi 24 e domani 25 marzo

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 marzo?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Giornata dispettosa, con la Luna in Sagittario che intralcia con una serie di disguidi gli eventuali viaggi, le partenze, le uscite dalla routine. In treno e nei luoghi più affollati tenete sott’occhio portafoglio e cellulare, oggi a rischio di smarrimento. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

© Riproduzione riservata