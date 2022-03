Oroscopo Bilancia di oggi 25 e domani 26 marzo

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 marzo?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

La Luna in Capricorno vi mette in serio imbarazzo. Incerti se seguire “la pancia” o la testa, potreste perdere tempo in dubbi controproducenti. La distrazione e la mancata concentrazione creano piccoli problemi: ritardi negli appuntamenti, perdita di oggetti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata