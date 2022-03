Oroscopo di oggi 25 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 25 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Faticate a mettere a fuoco gli obiettivi professionali sia per le interferenze esterne sia per le circostanze. Prima di agire fate chiarezza. Il buonumore va salvaguardato per portare avanti gli impegni professionali e le relazioni affettive.

Toro. 21/4 – 20/5

Il passaggio della Luna in Capricorno è intrigante. Dopo una baruffa il partner si scusa e vi coccola, confermando la sincerità dei suoi sentimenti. Il capo vi fa delle proposte interessanti, una somma inattesa vi consente di levarvi qualche sfizio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’assenza di passaggi celesti sfavorevoli vi rende tranquilli. Una serena integrazione, scambi stimolanti, utili esperienze di collaborazione con gli altri. Momento ottimo per chi è innamorato e per chi cerca sensazioni intense e inebrianti anche fuori del proprio orticello.

Cancro. 22/6 – 22/7

Contro di voi rema la Luna, che vi sottrae concretezza, ma Urano gioca a vostro favore. Con un pizzico di fortuna riuscite a recuperare un ritardo. Superata la naturale riservatezza, apprezzerete l’effetto stimolante di nuove amicizie, gentili e discrete.

Leone. 23/7 – 23/8

L’orgoglio è una debolezza, non un punto di forza. Vi farà bene ammettere serenamente il disagio che suscitano in voi certi ricordi o situazioni. Restate in contatto con i vostri stati d’animo: sarete più autentici e troverete molta solidarietà.

Vergine. 24/8 – 22/9

Puntellata da Urano, la Luna in Capricorno vi consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Ottima giornata per le partenze, ideale per un’affascinante escursione in montagna. Clima sereno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Capricorno vi mette in serio imbarazzo. Incerti se seguire “la pancia” o la testa, potreste perdere tempo in dubbi controproducenti. La distrazione e la mancata concentrazione creano piccoli problemi: ritardi negli appuntamenti, perdita di oggetti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna e Giove, un’accoppiata vincente che preannuncia una crescita delle ambizioni e un entusiasmo ben riposto nelle vostre possibilità di successo. Buone opportunità nel lavoro, ambiente sereno, rapporti distesi con gli altri, riconquista dell’equilibrio psicofisico.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La buona forma promossa dalla Luna consente performance adeguate alla stagione: sport, vita all’aria aperta e rispetto per il vostro benessere. Alto il rendimento intellettuale. Approfondirete gli argomenti e vi impegnerete per trovare soluzioni appropriate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per chi è pronto ad accoglierle, la giornata porta belle sorprese. Cambiamenti di atteggiamento e di opinioni sono i fattori determinanti. Benefit, avanzamenti nella carriera e novità in arrivo, anche se l’ambiente vi mette i bastoni fra le ruote.

Acquario. 21/1 –19/2

Il rendimento in termini pratici lascia un po’ a desiderare, ma influenzati positivamente dall’esempio altrui rivedrete le vostre posizioni. Tante le occasioni di confronto e tante le discussioni promosse dall’irrequietezza e dalle novità.

Pesci 20/2 – 20/3

La Luna fornisce un punto di riferimento per i progetti di largo respiro. Una riserva di logica che non toglie niente all’allegria e al buonumore. Il lavoro e lo studio, vissuti con spirito curioso ed entusiasta, offriranno occasioni di successo.

