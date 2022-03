Oroscopo di oggi 26 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 26 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 26 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Venere vi consiglia e suggerisce nuovi spunti. La sensibilità coniugata alla logica vi consente di vedere chiaro ovunque voi ne sentiate il bisogno. Le amicizie, specie quelle con cui condividete interessi spirituali, oggi avranno un peso molto rilevante.

Toro. 21/4 – 20/5

Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso l’esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per voi. Incontri piacevoli. Miscelando nelle giuste dosi il tempismo, l’ambizione e l’impegno, avrete la garanzia del successo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nei rapporti con l’esterno, forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirvi una situazione professionale più stabile, ma dovete lavorare con pazienza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tensioni sul lavoro, ambizioni che sfumano: iniziate la giornata con la Luna sbagliata. Tuttavia controllatevi e non scagliatevi contro avversari reali o immaginari. Conti da pareggiare, per fronteggiare un problema fate leva sull’intuito. Belle sorprese nelle finanze.

Leone. 23/7 – 23/8

Una giornata di pausa all’insegna del relax e della riflessione. Ideale per rivedere contratti, rapporti e decisioni, meno propizia per l’azione. Frequentate persone di mente aperta, avete bisogno di uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siete pieni di progetti, non temete la fatica e avete voglia di mettervi in gioco per migliorare la vostra posizione. Meglio di così! Buona volontà, dimostrazioni di affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le coppie un po’ stanche.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una giornata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darvi del filo da torcere e la persona amata vi appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare ricorrendo alla vostra consueta maestria nel conciliare gli opposti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se con il capo o con i colleghi, c’è stato da ridire recuperate l’intesa e il gusto della collaborazione. Iniziative a lungo termine condotte con abilità. La giornata si preannuncia piena di promesse. Nel lavoro siete imbattibili e in coppia regna l’armonia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una giornata tranquilla. Senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatta di piccole cose che comunque vi fanno sentire più sicuri e appagati. Se avete dei crediti o dei rimborsi da riscuotere, attivatevi oggi per richiedere quanto vi è dovuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Lavoro, soldi e amicizie non vi danno pensieri, punto dolente il partner che si mostra un po’ indifferente, o meglio insofferente al vostro slancio. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi vi piace? Sarà soprattutto questione di come vi approcciate.

Acquario. 21/1 –19/2

Se la giornata si prospetta monotona, la compagnia delle persone care saprà ravvivarla. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può essere una buona giornata per analizzare ciò che ultimamente vi angustia o vi rende inquieti.

Pesci 20/2 – 20/3

La Luna in Capricorno non si perde nei dettagli, piuttosto bada al sodo regalandovi soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L’ambizione di arrivare in alto vi rende decisi e più sicuri da meritarvi il rispetto di chi vi circonda.

