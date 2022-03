Oroscopo Capricorno di oggi 28 e domani 29 marzo

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 marzo?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Un lunedì di fuoco per il lavoro. Magicamente ricompaiono in agenda o sulla vostra scrivania pratiche già archiviate e impegni già assolti. La soluzione è buttarsi a testa bassa nel lavoro, spegnere il cellulare e prepararvi a gestire la gelosia del partner. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata