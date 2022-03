Oroscopo di oggi 28 marzo 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 28 marzo 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 28 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Una concentrazione planetaria potente fa registrare un’impennata vertiginosa delle vostre quotazioni sia sul piano amoroso che professionale. Fra amicizia e amore il limite è labile, basta un niente perché a sorpresa sconfinino l’una nell’altro.

Toro. 21/4 – 20/5

Una drappello di armigeri, capitanati dalla Luna, prende di mira il vostro Urano. Oggi in famiglia è sensato rimanere nei ranghi e fare fronte unito. Rapporti affettivi tra gioie e dolori, rimpianti e ricordi felici. A voi gestire con equilibrio il tutto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Inizio di settimana energico e pimpante. Se vi piacciono i facili successi approfittate di questo cielo speciale privo di qualsiasi tensione e ricco di vantaggi. Vecchi e nuovi ammiratori. Probabilmente qualcuno farà breccia e ne potrà nascere un’unione felice.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se cercate l’amore guardatevi intorno. Potrebbe essere lì a due passi, travestito da amicizia o da rapporto lavorativo. Presto getterà la maschera. Professione e guadagni, gli argomenti preferiti della giornata. Qualche scoglio da affrontare e superare.

Leone. 23/7 – 23/8

Il punto a sfavore della giornata è la Luna nel segno opposto, con tutte le seccature che questo comporta. Malumore, scatti di nervi, insofferenza... Se date alle opinioni degli altri il rispetto che meritano di riflesso lo darete anche alle vostre.

Vergine. 24/8 – 22/9

Compiti per casa: chiamare per nome e identificare l’origine di ciò che vi crea disagio. Riconoscerlo sarà il primo passo per riuscire a superarlo. Focus sul lavoro. Il clima è teso, meglio per oggi soprassedere a qualsivoglia richiesta o rivendicazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siete tra i segni meglio classificati, questo lunedì, con la Luna e il suo seguito in buona amicizia con il vostro segno. La ruota gira, godetevi l’attimo. Se avete un’attività autonoma o siete dipendenti, gli impegni scivolano via veloci verso la realizzazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Lunedì da cestinare, se fosse possibile. A parte i contrattempi e le relative tensioni, ci si mette anche la gelosia a farvi vedere rosso. Direttive contraddittorie dall’alto? Il capo vi fa vedere i sorci verdi, pretendendo da voi l’impossibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna vitale, vostra grande amica. A prescindere dalla presenza o meno della persona del cuore, oggi l’amore è il fulcro, il motore dell’esistenza. Benissimo il lavoro. Sbrigate rapidamente gli impegni e vi rimane una larga fetta di tempo libero.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un lunedì di fuoco per il lavoro. Magicamente ricompaiono in agenda o sulla vostra scrivania pratiche già archiviate e impegni già assolti. La soluzione è buttarsi a testa bassa nel lavoro, spegnere il cellulare e prepararvi a gestire la gelosia del partner.

Acquario. 21/1 –19/2

Luna scalpitante nel segno con tutta l’energia tipica del lunedì. Con una carica travolgente cavalcate imprevisti e cambi repentini senza cedimenti. Avete sufficiente fiducia in voi stessi per bypassare con nonchalance le critiche e agire di testa vostra.

Pesci 20/2 – 20/3

Stati d’animo fluttuanti, trasportati dalle correnti in diverse direzioni. Gli amici vi vogliono un gran bene, ma oggi proprio non vi capiscono. Lavoro impegnativo, soprattutto perché tra i colleghi, pratici ed efficienti, vi sentite dei pesci fuor d’acqua.

