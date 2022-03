Oroscopo Toro di oggi 28 e domani 29 marzo

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 marzo?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Una drappello di armigeri, capitanati dalla Luna, prende di mira il vostro Urano. Oggi in famiglia è sensato rimanere nei ranghi e fare fronte unito. Rapporti affettivi tra gioie e dolori, rimpianti e ricordi felici. A voi gestire con equilibrio il tutto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

