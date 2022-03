Oroscopo Leone di oggi 31 marzo e domani 1 aprile

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 marzo?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Grazie ai raggi positivi della Luna potrete disporre di buoni argomenti per convincere i vostri clienti, i collaboratori e perfino i figli un po’ ribelli. L’energia per affermare il vostro punto di vista non vi manca, ma lo farete simpaticamente, senza arroganza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

