Oroscopo di domani 2 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 2 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 2 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Se avete appena presentato un progetto, non potevate scegliere momento migliore. Armatevi di pazienza, con la certezza che sarà accettato. Contro ogni aspettativa, un incontro, un sms o una mail inattesi vi procurano un forte batticuore.

Toro. 21/4 – 20/5

Brevi spostamenti saranno occasioni di esperienze stuzzicanti. Quanto più risponderete ai nuovi stimoli, tanto più acquisterete sicurezza ed energia. In arrivo piccoli messaggi, che hanno il potere di farvi vedere alcune questioni con occhi diversi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una notizia inaspettata potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato: siate pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio. La Luna vi regala una marcia in più, dispensando tanta vitalità e il coraggio di rimettervi in gioco.

Cancro. 22/6 – 22/7

Pazienza e diplomazia dovrebbero essere le parole chiave, ma oggi difettando sia dell’una che dell’altra, facilmente combinerete pasticci. Possibili emicranie dovute soprattutto alla tensione. Massaggiate le tempie con olio essenziale di lavanda.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete in vena di avventure, di attività sportive, di conquiste. Un viaggio non programmato con partenza immediata. Che aspettate, cogliete l’attimo! Coraggio, determinazione, grinta: avete tutti i requisiti per vincere sfide sentimentali o professionali.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dubbi, sospetti e gelosie si avvicendano nella coppia. Se qualcosa non gira subito per il verso giusto, immaginate inganni e non vedete le vostre pecche. Clima ideale per liberarvi di qualcosa legato a un passato doloroso, con una sorta di rito purificatorio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna vi procura non pochi contrattempi e un po’ di nervosismo. Una spiacevole atmosfera di freddezza s’instaura a causa di un banale bisticcio. Agite in base ai vostri desideri, anche a costo di incrinare l’equilibrio familiare: se non è fittizio, regge.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sabato consacrato al riposo, parola che in questo periodo vi appare un po’ come una chimera. Le ore trascorrono tra piccole e rilassanti abitudini. Disponibilità ricambiata senza alcuna riserva: qualcuno vi rende un favore. Concretezza e semplicità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Voglia di vincere dopo una sconfitta, per dimostrare che avete ancora parecchi colpi in canna. Carica ed entusiasmo per raccogliere sfide ardue. L’amore oggi è generoso. Avventure che non impegnano e soprattutto non chiedono promesse.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I cambiamenti repentini non fanno per voi, oggi avete bisogno del buonsenso per non perdere la bussola e per non fare cose di cui potreste pentirvi. Praticità e organizzazione per riportare l’ordine senza essere impulsivi. Non cavereste un ragno dal buco.

Acquario. 21/1 – 19/2

Simpatia e buonumore vi sostengono in particolare nella sfera delle amicizie, mettendo in evidenza le vostre migliori qualità. Che bella giornata! Affascinanti e spigliati, a molti fate girare la testa. In caso di dubbi, scegliete senza riflettere troppo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Hobby creativi, fotografia e musica possono riempire spazi consistenti del vostro quotidiano. Scoprirete anche il piacere del “fai da te”. Incontri coinvolgenti impostati sul presente daranno molto all’altro, purché non limiti la vostra libertà.

