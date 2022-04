Oroscopo di domani 3 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 3 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 3 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

La congiunzione tra il Sole e Mercurio alimenta la vostra intraprendenza. Avete le carte in regola per fare bella figura con azioni convincenti, incisive e garbate. Le vostre proposte trovano consenso. Risultati eccellenti per chi è impegnato negli studi o nel marketing.

Toro. 21/4 – 20/5

Per rimediare agli eventuali strappi nelle relazioni, contate pure sul sostegno della Luna congiunta a Urano. Le sorprese che avete in serbo per l’altro saranno apprezzate. Agevoli gli affari e i rapporti di amicizia. Dialogo nella coppia: oggi è facile capire e farsi capire.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la complicità del Sole e di Mercurio, la giornata si snoda in un clima dinamico. Presi da inviti, acquisti e nuove conoscenze, ve la spassate senza timori. Sprizzate energia da tutti i pori e la incanalate tra conquiste amorose e salti di qualità nella carriera.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna amica a Urano culla le vostre certezze, vigila su finanze e investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del buonumore, affrontate gli impegni con leggerezza e positività. Chiarimenti nei sentimenti.

Leone. 23/7 – 23/8

Nulla può oggi l’effetto della Luna sullo stato d’animo e sui vostri propositi. L’ottima resa a scuola e nello sport vi mette al centro dell’attenzione. Una serie di incontri, situazioni simpatiche, di botta e risposta sui social, una più esilarante dell’altra.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con l’ingresso della Luna in Toro, si annuncia una domenica promettente per il cuore. Gioie per i single e nuovi slanci per gli accasati. La vostra attività riceve stimoli positivi. Doni e dimostrazioni concrete di amore da parte del partner.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Fase movimentata per la vita professionale, ma non impegnatevi solo in questo ambito: ritagliatevi qualche momento libero tutto per voi. Accettate le sfide che alcuni colleghi vi lanciano: sarete in grado di affrontarle con una grinta da vincenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Leggere increspature delle acque attentano alla vostra tranquillità. Piccole incomprensioni nei rapporti con gli altri: parlate francamente. Al lavoro sono possibili errori di distrazione, ma non fatevi prendere in castagna, concentratevi!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sul piano del rendimento è una giornata produttiva. Nelle incombenze di routine, pratici ed efficienti, darete una bella sfoltita agli impegni in agenda. Situazioni allettanti legate alla mondanità: allaccerete relazioni intriganti. Nuove prospettive nella carriera!

Capricorno. 22/12 – 20/1

I punti fermi oggi ve li offre la Luna. Cercate di frequentare gente, date spazio a nuove amicizie e soprattutto sorridete fiduciosi al futuro. Tutto scorre nel migliore dei modi. Iniziative fortunate in campo finanziario, acquisti sfiziosi per la casa.

Acquario. 21/1 – 19/2

È possibile che dobbiate risolvere qualche problema nella sfera domestica, ma non è niente di preoccupante, sarete all’altezza della situazione. Per evitare che nascano incomprensioni in famiglia, dite sempre chiaramente cosa pensate e sentite.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per molti tra di voi che appartengono alla schiera dei precari, si aprono spiragli: sono in arrivo notizie confortanti. Contratti e collaborazioni confermati. Atmosfera perfetta per l’intesa amorosa, vivace per la vita sociale. Buone chiacchierate costruttive. Guadagni inaspettati.

