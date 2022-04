Oroscopo di oggi 4 aprile 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 4 aprile 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 4 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Avete parecchi sogni nel cassetto. Realizzarli tutti non è possibile. Operate una scelta, anche tenendo conto dell’investimento economico richiesto. In materia di finanze oggi siete a cavallo. Nonostante spendiate a piene mani, l’economia tiene.

Toro. 21/4 – 20/5

Bella la Luna armonica a Giove e a Nettuno, i quali assicurano una tenuta emotiva impeccabile di fronte agli imprevisti promossi da Marte e Saturno. Stimolati da un notevole estro, potete mettere in cantiere un progetto senza la fretta di realizzarlo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tante belle opportunità da cogliere: peccato che oggi sonnecchiate senza voglia di fare e preferiate restare nella fantasia, dove niente succede davvero. Il capo vi lancia delle occhiatacce per richiamarvi al dovere, ma c’è poco da fare: quando non gira, non gira.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tutto fila liscio come sul velluto. Un mix di creatività, senso pratico e disponibilità verso gli altri vi rende il carro trainante di tutto lo staff. Con il partner e i figli l’accordo è perfetto, sereni e sorridenti fate concorrenza alla “famiglia della pubblicità”.

Leone. 23/7 – 23/8

Contrariati dal trio formato dalla Luna, Marte e Saturno, apparite incerti sul da farsi. Provate a parlarne con il partner, ma le risposte risultano insoddisfacenti. Ciò che in famiglia scambiate per disinteresse può essere invece la scelta precisa di non intromettersi.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna esercita un’azione distensiva sul vostro umore, ma l’assenza del supporto di Giove, in orbita opposta al segno, consiglia di rinviare affari e decisioni. Se un problema di coppia vi preoccupa, parlatene davanti a una cenetta gustosa annaffiata da un buon vino.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata senza infamia e senza lode di relativa monotonia, fatta salva una buona notizia riguardante un contenzioso sul mutuo della casa risolto a vostro favore. Un amore nascosto vi prende tanto e a nulla valgono le considerazioni razionali: il cuore va per la sua strada.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sfacciatamente contrari la Luna, Marte e Saturno, si registrano perturbazioni in casa. Di qualunque cosa si tratti, apparite insolitamente disarmati. Delusi da un collega, che in un contenzioso con i vertici non vi sostiene e non si schiera dalla vostra parte.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Lunedì tranquillo. Occuparvi delle pulizie della casa, del giardino o dedicarvi a qualche hobby da tempo trascurato vi infonde serenità. Forse dovrete rinunciare a un breve viaggio o declinare un invito degli amici per improrogabili incombenze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Positivi consolidamenti professionali. Rassicurati da una stabile situazione economica, potete permettervi di essere ottimisti per il vostro futuro. L’amore si vive alla giornata. Siete affascinati da ogni genere di avventure, anche quelle più trasgressive.

Acquario. 21/1 – 19/2

Rendimento al ribasso rispetto ai vostri standard: oggi la testa se ne va a spasso nel passato, rivangando questioni sepolte, e rendendovi distratti e poco reattivi. Piccoli problemi domestici da affrontare, conditi da un’insofferenza che naturalmente complica le cose.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna armonica a Giove e a Nettuno, sarete particolarmente amorevoli. Prendervi cura degli altri oggi sarà la vostra missione... possibile! Un amico vi regala saggi consigli di cui fare tesoro. Programmi costruttivi per chi intende metter su famiglia.

© Riproduzione riservata