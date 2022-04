Oroscopo Vergine di oggi 4 aprile e domani 5 aprile

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 aprile?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

La Luna esercita un’azione distensiva sul vostro umore, ma l’assenza del supporto di Giove, in orbita opposta al segno, consiglia di rinviare affari e decisioni. Se un problema di coppia vi preoccupa, parlatene davanti a una cenetta gustosa annaffiata da un buon vino. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

